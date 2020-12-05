Шлеменко: Харитонов много наговорил, но сделал по-другому

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко усомнился, что Сергею Харитонову действительно предлагали поединок с Майком Тайсоном. Сомнения подпитывает и недавний скандал с участием Харитонова и Адама Яндиева, в ходе которого Сергей обещал наказать обидчика, но позже пошёл на мировую.

«Харитонов в последнее время о многом заявлял. Его слова выглядят, мягко говоря, неправдоподобно. Вся страна следила, как у Сергея развивались события. Он много наговорил, но сделал по-другому. У меня большие сомнения, что Харитонову предлагали бой с Тайсоном. Конечно, могу ошибаться. Понятно, Рой Джонс и Тайсон — бойцы примерно одного уровня. Но Тайсон и Сергей — это небо и земля по медийности, при всём уважении к Сергею. Всерьёз я бы эти слова не воспринимал", — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.