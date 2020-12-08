Президент UFC: бой Хабиба с Макгрегором или Сен-Пьером? Оба

Президент UFC Дана Уайт заявил, что ему хотелось бы организовать ещё как минимум два поединка с участием обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Его спросили, какого боя ему хотелось бы больше: Нурмагомедов — Конор Макгрегор или Нурмагомедов — Жорж Сен-Пьер?
«Хороший вопрос. Оба», — сказал он в интервью BT Sport.
Первый бой Хабиб — Макгрегор, состоявшийся в октябре 2018 года, завершился победой россиянина болевым приёмом в четвёртом раунде.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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