Боец UFC Антигулов помирился с человеком, с которым подрался на свадьбе. Видео

Российский боец смешанных единоборств Гаджимурад Антигулов, выступающий в UFC в полутяжёлой весовой категории, помирился с мужчиной, с которым устроил драку на свадьбе в Дагестане. Соответствующее видео появилось в «инстаграме» Life Dagestan.
Ранее сообщалось, что ссора произошла из-за алкоголя: на столах его не было, но Антигулов решил выпить. К его столу несколько раз подходили и просили убрать алкоголь, но боец отказывался, и в какой-то момент у него не выдержали нервы: Антигулов напал на одного из гостей, но ему дали сдачи. Конфликт удалось погасить без привлечения полиции.
31-летний Антигулов выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, уступив соотечественнику Максиму Гришину на турнире UFC в Абу-Даби. Всего на его счету 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 20 побед и потерпел восемь поражений.
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