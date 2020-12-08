Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Боец UFC Антигулов помирился с человеком, с которым подрался на свадьбе. Видео

Боец UFC Антигулов помирился с человеком, с которым подрался на свадьбе. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Гаджимурад Антигулов, выступающий в UFC в полутяжёлой весовой категории, помирился с мужчиной, с которым устроил драку на свадьбе в Дагестане. Соответствующее видео появилось в «инстаграме» Life Dagestan.

Ранее сообщалось, что ссора произошла из-за алкоголя: на столах его не было, но Антигулов решил выпить. К его столу несколько раз подходили и просили убрать алкоголь, но боец отказывался, и в какой-то момент у него не выдержали нервы: Антигулов напал на одного из гостей, но ему дали сдачи. Конфликт удалось погасить без привлечения полиции.

31-летний Антигулов выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, уступив соотечественнику Максиму Гришину на турнире UFC в Абу-Даби. Всего на его счету 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 20 побед и потерпел восемь поражений.

Человека, подравшегося с бойцом UFC Антигуловым на свадьбе, избили. Он попал в больницу
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020