Изменилось время начала турнира ACA 115 с главным боем Исмаилов — Штырков

13 декабря в Москве на «ВТБ Арене» состоится турнир по смешанным единоборствам ACA 115. Организаторы объявили об изменении времени начала турнира: первый поединок предварительного карда начнётся в 16:00 мск, планируется, что бои продлятся до 23:00 мск.

Напомним, в главном событии вечера сразятся Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Магомед Исмаилов (16-2-1) — Иван Штырков (17-1-1), полутяжёлый вес

Магомедрасул Гасанов (14-2-0) — Артём Фролов (14-2-0), средний вес.

Предварительный кард

Юсуф Раисов (16-2-0) – Егор Голубцов (19-9-0), лёгкий вес

Андрей Гончаров (13-3-0) – Адлан Батаев (12-2-0), полулёгкий вес

Муслим Магомедов (7-0-0) – Мурат Гугов (7-2-0), полутяжёлый вес

Нурсултан Касымханов (11-2-0) – Алихан Сулейманов (11-2), полулёгкий вес

Мухамед Коков (15-5-0) – Хердесон Батиста (14-4-0), лёгкий вес

Евгений Егембердиев (11-3-0) – Люк Барнатт (15-9-0), полутяжёлый вес

Руслан Магомедов (15-1-0) – Дмитрий Побережец (25-5-1), тяжёлый вес

Алексей Полпудников (29-7-1) – Биберт Туменов (9-1-0), полулёгкий вес

Денис Смолдарёв (14-7-0) – Эльхан Мусаев (6-0-0), тяжёлый вес

Мурад Каламов (11-3-0) – Франсиско де Лима Мачиель (15-4-1), легчайший вес.