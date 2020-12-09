Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Гэтжи: Нурмагомедов больше не будет драться за пояс

Гэтжи: Нурмагомедов больше не будет драться за пояс
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец MMA Джастин Гэтжи, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, предположил, что обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов больше не выйдет в октагон.

«Я думаю, Хабиб в отставке, пока не представится случай попрощаться с фанатами большим противостоянием, как вот поединок с Сен-Пьером. Но драться за чемпионский пояс он больше не будет», — сказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Президент UFC: бой Хабиба с Макгрегором или Сен-Пьером? Оба
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020