Гэтжи: Нурмагомедов больше не будет драться за пояс

Американский боец MMA Джастин Гэтжи, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, предположил, что обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов больше не выйдет в октагон.

«Я думаю, Хабиб в отставке, пока не представится случай попрощаться с фанатами большим противостоянием, как вот поединок с Сен-Пьером. Но драться за чемпионский пояс он больше не будет», — сказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.