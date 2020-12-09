В UFC разорвали контракт с Антигуловым, который устроил драку на свадьбе
В UFC разорвали контракт с российским бойцом смешанных единоборств Гаджимурадом Антигуловым, выступающим в полутяжёлой весовой категории. Об этом сообщает издание BJPenn.com. Напомним, ранее Антигулов стал участником скандальной истории, устроив драку на свадьбе в Дагестане.
31-летний Антигулов провёл шесть боёв в UFC, одержав в них две победы и потерпев четыре поражения. Всего на его счету в смешанных единоборствах 28 поединков, в которых он одержал 20 побед и потерпел восемь поражений.
Помимо Гаджимурада Антигулова из UFC уволили представителя лёгкой весовой категории Мэтта Уаймана, полутяжеловеса Сапарбека Сафарова, Коула Смита, выступающего в наилегчайшем весе, и полулегковеса Эдуардо Гарагорри.
Человека, подравшегося с бойцом UFC Антигуловым на свадьбе, избили. Он попал в больницу
Рекомендуем вам
- 9 декабря 2020
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:08
-
11:28
-
11:02
-
10:31
-
10:11
-
10:01
-
09:01
-
07:33
-
00:37
-
00:30
- 8 декабря 2020
-
23:37
-
23:21
-
21:48
-
20:54
-
19:45
-
18:46
-
17:29
-
16:00
-
14:01
-
13:00
-
12:10
-
12:00
-
11:02
-
10:14
-
10:00
-
09:03
-
08:36
-
00:59
-
00:06
- 7 декабря 2020
-
23:03
-
21:53
-
20:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам