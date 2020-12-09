В UFC разорвали контракт с Антигуловым, который устроил драку на свадьбе

В UFC разорвали контракт с российским бойцом смешанных единоборств Гаджимурадом Антигуловым, выступающим в полутяжёлой весовой категории. Об этом сообщает издание BJPenn.com. Напомним, ранее Антигулов стал участником скандальной истории, устроив драку на свадьбе в Дагестане.

31-летний Антигулов провёл шесть боёв в UFC, одержав в них две победы и потерпев четыре поражения. Всего на его счету в смешанных единоборствах 28 поединков, в которых он одержал 20 побед и потерпел восемь поражений.

Помимо Гаджимурада Антигулова из UFC уволили представителя лёгкой весовой категории Мэтта Уаймана, полутяжеловеса Сапарбека Сафарова, Коула Смита, выступающего в наилегчайшем весе, и полулегковеса Эдуардо Гарагорри.