Магомед Магомедов победил Матеуса Маттоса в своем дебютном поединке в Bellator

Российский боец легчайшего веса Магомед Магомедов в своем дебютном поединке в Bellator единогласным решением судей победил бразильца Матеуса Маттоса.

Встреча прошла в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) 11 декабря. Бой Магомедова и Маттоса был соглавным поединком вечера Bellator 254. Все трое судей отдали победу Магомедову со счётом 30:27; 30:27 и 30:26.

Бывший чемпион АСА Магомедов на профессиональном уровне выиграл 17 поединков, проиграв только один раз нынешнему чемпиону UFC Петру Яну. Маттос проиграл второй бой из 15.

Главное событие турнира – бой Илимы-Лей Макфарлейн из США и Джулианы Веласкес из Бразилии.

Также в рамках Bellator 254 в последнем бое предварительного карда встречались бойцы российского происхождения Кемран Лачинов и Шамиль Никаев, которые выступают за США и Бельгию. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Никаева единогласным решением судей (29:28, 29:28, 29:28).