Магомед Магомедов победил Матеуса Маттоса в своем дебютном поединке в Bellator

Российский боец легчайшего веса Магомед Магомедов в своем дебютном поединке в Bellator единогласным решением судей победил бразильца Матеуса Маттоса.
Встреча прошла в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) 11 декабря. Бой Магомедова и Маттоса был соглавным поединком вечера Bellator 254. Все трое судей отдали победу Магомедову со счётом 30:27; 30:27 и 30:26.
Бывший чемпион АСА Магомедов на профессиональном уровне выиграл 17 поединков, проиграв только один раз нынешнему чемпиону UFC Петру Яну. Маттос проиграл второй бой из 15.
Главное событие турнира – бой Илимы-Лей Макфарлейн из США и Джулианы Веласкес из Бразилии.
Также в рамках Bellator 254 в последнем бое предварительного карда встречались бойцы российского происхождения Кемран Лачинов и Шамиль Никаев, которые выступают за США и Бельгию. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Никаева единогласным решением судей (29:28, 29:28, 29:28).
- 11 декабря 2020
-
07:45
-
01:20
-
01:07
-
00:13
- 10 декабря 2020
-
23:34
-
22:21
-
21:25
-
20:09
-
18:54
-
18:45
-
17:57
-
16:37
-
16:16
-
16:00
-
15:02
-
14:19
-
14:01
-
13:00
-
12:45
-
12:02
-
11:00
-
10:44
-
10:03
-
09:00
-
00:57
- 9 декабря 2020
-
23:55
-
23:34
-
19:58
-
18:00
-
17:12
-
16:35
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:08