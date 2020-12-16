Владимир Кличко отреагировал на включение в Зал славы бокса
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко прокомментировал включение в Зал славы бокса.
«Для меня большая честь стать членом Зала славы. Я очень впечатлён преданностью и страстью по отношению к боксу, которая есть у деревни Канастоты, где располагается Зал славы. Наверное, не только мне приятно там оказаться», — приводит слова Кличко BoxingScene.
44-летний Кличко — бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBO (2000—2003, 2008—2015), IBF (2006—2015), IBO (2006—2015) и WBA (2011—2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009—2015). Вместе с Кличко членами Зала славы стали, в частности, Флойд Мейвезер и Андре Уорд. Виталий Кличко, старший брат Владимира, был включён туда ранее.
Виталий Кличко выпустил сборник своих ярких высказываний
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