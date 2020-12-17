Источник: Ковалёв и Бетербиев проведут бои в Москве в один день
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC и IBF Артур Бетербиев проведут поединки в Москве 30 января. Об этом информирует BoxingScene.
Сообщается, что боксёры проведут бой на разных аренах: Ковалёв выступит в «Лужниках», Бетербиев — на «ВТБ Арене». Соперником Ковалёва станет непобеждённый представитель Узбекистана Бектемир Меликузхиев, на счету которого шесть побед в шести боях, с Бетербиевым сразится немец Адам Дайнес, у которого 19 побед, одно поражение и одна ничья.
37-летний Ковалёв провёл 39 боёв в профессиональном боксе, одержав в них 34 победы и потерпев четыре поражения, ещё один бой закончился вничью. У 35-летнего Бетербиева 15 побед в 15 поединках.
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