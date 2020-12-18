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Ломаченко заявил, что не считает себя проигравшим в бою с Лопесом

Ломаченко заявил, что не считает себя проигравшим в бою с Лопесом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в лёгком весе украинец Василий Ломаченко прокомментировал поражение от Теофимо Лопеса в поединке, который состоялся в октябре 2020 года. Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей.

«Не те ноги в последних шести раундах? Я считаю, что как раз таки последние шесть раундов были без вопросов. Если мы сравним его первые шесть раундов, сколько он нанёс урона мне, и вторую половину, тот урон, который нанёс я, то я считаю, что это были разные вещи. Это были разные две половины.

После боя я сказал, что мне кажется, что я не проиграл поединок. И сегодня я это говорю: я не проиграл этот поединок», — рассказал Ломаченко в интервью, размещённом в «инстаграме» lomus_official.

Источник: Ломаченко нацелился на реванш с Лопесом
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