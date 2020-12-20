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Альварес победил Смита и стал чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC

Альварес победил Смита и стал чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Сауль Альварес победил Каллума Смита и завоевал титулы WBC и WBA Super во втором среднем весе. Бой прошёл в Сан-Антонио (штат Техас, США) на арене Alamodome.

В главном событии вечера чемпион WBA в среднем весе Альварес победил чемпиона WBA в суперсреднем весе Смита единогласным решением судей. Счёт поединка — 119:109, 119:109, 117:111. Мексиканец также завоевал вакантный титул WBC в суперсреднем весе.

Альварес провёл первый поединок со 2 ноября 2019 года. В той схватке он досрочно победил Сергея Ковалёва и отобрал у него пояс чемпиона в полутяжёлом весе. Позже Сауль оставил эту регалию вакантной.

Ранее мексиканский боксёр раскритиковал бой Флойда Мейвезера с блогером, назвав это неуважением к спорту.

В 2016 году Альварес нокаутировал старшего брата Каллума – экс-чемпиона мира в первом среднем весе Лиама Смита.

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