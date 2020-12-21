«Это было неожиданно и обидно». Шлеменко и Штырков обменялись выпадами

Российские бойцы MMA Александр Шлеменко и Иван Штырков обменялись выпадами, после того как Шлеменко ошибочно спрогнозировал нокаут в поединке Штыркова с Магомедом Исмаиловым.

«Это было неожиданно и обидно. Если честно, я даже не знаю, как это комментировать.

Я до сих пор хорошо к Саше отношусь, за многое ему благодарен. Не знаю, может, я что-то где-то сказал не так, что мне не подходит его тренировочный лагерь. Это я ещё могу понять, но если это ради того, чтобы интерес к себе вызвать, — я не знаю», — сказал Штырков в интервью YouTube-каналу Sport24.

«Как я понимаю, Ваню больше всего обидели мои слова о том, что он может проиграть нокаутом. А что в этом такого? Да, у меня были такие мысли, что он может проиграть техническим нокаутом, но я тогда добавил «надеюсь, он проиграет решением», и он проиграл решением.

Но если для Вани и его лагеря сейчас это поражение является победой всей его жизни — ну извините меня, тогда, пацаны, я вас поздравляю, я за вас рад», — ответил ему Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.