Олег Тактаров отреагировал на закрытие «Дома-2»

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал закрытие телешоу «Дома-2», которое выходило с мая 2004 года. Последний эпизод выйдет 30 декабря 2020 года.

«Вы представляете, закрылось шоу «Дом-2». Наверное, это какой-то звоночек. Может быть, это точка отсчёта. Может, с этого момента пойдёт какой-то другой виток.

Я в актёрской академии учился на старых фильмах. В России в это же время снимали такие же потрясающие фильмы, серьёзные — про настоящих людей. И потом это всё вдруг неожиданно поменялось на «домдвавскую» тематику», — рассказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».

Ранее Тактаров показал архивное фото, на котором изображены он и знаменитые голливудские актёры Аль Пачино и Роберт де Ниро.