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Курбанов улетел в Лондон для подготовки к бою с Цзю

Курбанов улетел в Лондон для подготовки к бою с Цзю
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Российский боец Магомед Курбанов (21-0), представляющий Академию единоборств РМК, улетел в Великобританию на сборы. Боксёр проведёт тренировочный лагерь перед поединком с Тимофеем Цзю, сообщает пресс-служба RCC: MMA & Boxing.

«Лагерь будет проходить около месяца. Я хочу перенять опыт боксёров из Англии. У них другая психология, другое видение, совершенно другой подход к боксу. Моя главная цель – подготовка к бою с Тимофеем Цзю, хотя наш бой ещё не согласован», – сообщил Курбанов.

Курбанов уже тренируется вместе с участником Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпионом Англии Джошем Келли. Келли провёл на профессиональном уровне 11 поединков и владеет титулом WBA International. В ближайшее время к россиянину присоединится и тренер Мирхаким Сабуров.

Ранее Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Брауном Морганом и провёл третью защиту титула WBO Global. Цзю и Курбанов входят в топ-10 рейтингов WBO и WBA.

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