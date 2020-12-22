Журнал The Ring назвал двух лучших боксёров 2020 года
Авторитетный журнал The Ring, освещающий бокс, назвал двух лучших боксёров 2020 года. По мнению авторов издания, ими стали действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и абсолютный чемпион в лёгком весе Теофимо Лопес.
32-летний Фьюри в 2020 году провёл один поединок. В феврале он победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у него чемпионский пояс WBC. Всего на его счету 31 бой в профессиональном боксе: 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья.
23-летний Лопес в 2020 году также провёл один поединок. В октябре он победил украинского боксёра Василия Ломаченко единогласным решением судей и отобрал у него чемпионские пояса WBA и WBO, сохранив у себя пояс IBF.
Ломаченко заявил, что не считает себя проигравшим в бою с Лопесом
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