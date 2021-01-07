Кормье дал совет Порье перед боем с Макгрегором

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье дал совет Дастину Порье перед боем с Конором Макгрегором. Напомним, бой Макгрегор — Порье возглавит кард турнира UFC 257, который состоится в ночь с 23 на 24 января мск.
«Я знаю об этом всё. Я по два раза дрался с Энтони Джонсоном и Джоном Джонсом, устроил трилогию со Стипе Миочичем. Семь боёв из 25 я провёл с тремя бойцами.
Считаю, любой боец может убедить себя, что его просто поймали, и именно на это Дастину придётся положиться, чтобы дать себе шанс. Поражение трудно забыть, но надо использовать его так, чтобы мотивировать себя в реванше», — приводит слова Кормье South China Morning Post.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся с 2014 году, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
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