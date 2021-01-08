Кларенс Зеедорф отреагировал на пост Хабиба Нурмагомедова о нём

Знаменитый в прошлом футболист Кларенс Зеедорф отреагировал на пост, который оставил в «Инстаграме» чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Ранее боец рассказал, что Зеедорф был любимым футболистом его отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался в июле 2020 года.

«Было очень приятно провести время с тобой, Хабиб. Ты настоящая легенда и джентльмен. Пусть твой отец и дальше ведёт тебя к успеху», — написал Зеедорф в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям с Нурмагомедовым.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Кларенса Зеедорфа.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец.