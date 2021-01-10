Биспинг прокомментировал слова Фергюсона о профессиональном рекорде Хабиба

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг не согласен со словами бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсона, который подверг сомнению профессиональный рекорд Хабиба Нурмагомедова.

«Ты выстраиваешь свою карьеру и дерёшься с лучшими, когда поднимаешь на высочайший уровень. На старте карьеры ты не должен биться с лучшими. В аргументах Фергюсона нет логики. С тех пор как Хабиб подписал контракт с UFC, он продолжал оставаться непобеждённым. Мне нравится Тони, но в его словах нет логики.

Да, Хабиб не дрался с лучшими до UFC, но в UFC он получил лучших оппонентов. Он победил Дастина Порье, Конора Макгрегора и Джастина Гэтжи. Не могу вспомнить остальных, но он победил всех. Так что то, что он делал до UFC, не имеет большого значения", — приводит слова британца BJPenn.