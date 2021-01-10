Биспинг прокомментировал слова Фергюсона о профессиональном рекорде Хабиба

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг не согласен со словами бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсона, который подверг сомнению профессиональный рекорд Хабиба Нурмагомедова.
«Ты выстраиваешь свою карьеру и дерёшься с лучшими, когда поднимаешь на высочайший уровень. На старте карьеры ты не должен биться с лучшими. В аргументах Фергюсона нет логики. С тех пор как Хабиб подписал контракт с UFC, он продолжал оставаться непобеждённым. Мне нравится Тони, но в его словах нет логики.
Да, Хабиб не дрался с лучшими до UFC, но в UFC он получил лучших оппонентов. Он победил Дастина Порье, Конора Макгрегора и Джастина Гэтжи. Не могу вспомнить остальных, но он победил всех. Так что то, что он делал до UFC, не имеет большого значения", — приводит слова британца BJPenn.
- 10 января 2021
-
18:26
-
17:51
-
16:55
-
15:01
-
13:54
-
12:55
-
12:03
-
10:50
-
09:54
-
00:56
- 9 января 2021
-
23:01
-
21:59
-
20:43
-
20:40
-
18:37
-
17:35
-
16:22
-
15:21
-
14:32
-
13:40
-
12:59
-
11:15
-
10:40
-
09:42
-
08:11
-
06:26
-
00:38
- 8 января 2021
-
23:57
-
22:33
-
21:55
-
20:41
-
19:46
-
18:33
-
17:38
-
15:59