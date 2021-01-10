Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Биспинг прокомментировал слова Фергюсона о профессиональном рекорде Хабиба

Биспинг прокомментировал слова Фергюсона о профессиональном рекорде Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг не согласен со словами бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсона, который подверг сомнению профессиональный рекорд Хабиба Нурмагомедова.

«Ты выстраиваешь свою карьеру и дерёшься с лучшими, когда поднимаешь на высочайший уровень. На старте карьеры ты не должен биться с лучшими. В аргументах Фергюсона нет логики. С тех пор как Хабиб подписал контракт с UFC, он продолжал оставаться непобеждённым. Мне нравится Тони, но в его словах нет логики.

Да, Хабиб не дрался с лучшими до UFC, но в UFC он получил лучших оппонентов. Он победил Дастина Порье, Конора Макгрегора и Джастина Гэтжи. Не могу вспомнить остальных, но он победил всех. Так что то, что он делал до UFC, не имеет большого значения", — приводит слова британца BJPenn.

Фергюсон считает рекорд Хабиба подсчитанным неправильно
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021