Шлеменко отреагировал на вызов со стороны Туменова

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал слова Альберта Туменова, который вызвал его на бой.

«Это не совсем вызов. Туменов сказал, что ему было бы интересно. Мне приятно слышать, что он готов подняться в весовой категории. Но если Альберт хочет попробовать школу «Бастион» против школы «Шторм», то будет целесообразнее встретиться с Андреем Корешковым. Они находятся в одном весе.

Если же говорить обо мне, то интереснее и значимей встретиться с Исмаиловым. Над чем сейчас и ведутся работы. У меня один интерес из российских бойцов — Мага Исмаилов.

Думаю, Туменов попал в сложную ситуацию, наверное, не может получить визу, выехать, подписаться с какой-нибудь организацией. Чтобы не простаивать, у него и родился такой план, я считаю», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.