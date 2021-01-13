Шлеменко: перенести бой Умара, чтобы развести Конора и Хабиба, — правильное решение

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал решение перенести поединок Умара Нурмагомедова с Сергеем Морозовым.
«Решение перенести бой Умара, чтобы развести Конора и Хабиба, — правильное решение. Между ними давнее напряжение, повторение ситуации никому ничего хорошего не сулит. Вообще никому: ни UFC, ни Хабибу с Конором.
Может быть, таким образом аккуратно подводят к реваншу. Также, возможно, минимизируют риски, потому что бой Конора с Дастином однозначно кассовый. Вдруг что-то пойдёт не так, и МакГрегор получит травму. Одно дело — после, а вот вдруг до боя. Да ещё и в карде, где Хабиб даже не принимает участия. Повторюсь, правильное, мудрое и целесообразное решение UFC», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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