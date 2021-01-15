Дана Уайт выложил видео встречи с Хабибом Нурмагомедовым

Сегодня, 15 января, в Абу-Даби проходит турнир по смешанным единоборствам лиги UAE Warrior. В его ходе встретились чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и президент промоушена Дана Уайт.
Глава компании на своей странице в «Твиттере» выложил видео начала встречи. Кадры прерываются на моменте, когда Уайт закрывает дверь, за которой стороны и проведут беседу.
Соответствующее видео доступно на странице Даны Уайта в социальной сети.
Ожидается, что Хабиб и Уайт обсудят будущее спортсмена. Напомним, 24 октября россиянин объявил о завершении карьеры. Однако Уайт не раз заявлял, что попробует убедить Хабиба возобновить выступления. Наиболее вероятными соперниками Нурмагомедова являются два экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и Жорж Сен-Пьер.
Всё самые актуальные новости о переговорах Хабиба Нурмагомедова и Даны Уайта — в онлайне «Чемпионата».
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