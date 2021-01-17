Холлоуэй выразил готовность заменить кого-то в бою Макгрегор – Порье на UFC 257

29-летний американский боец смешанных единоборств Макс Холлоуэй после яркой победы в главном бою турнира UFC Fight Island 7 над Кэлвином Каттаром заявил, что готов заменить кого-либо в противостоянии Конор Макгрегор – Дастин Порье на турнире UFC 257. Об этом информирует MMA Fighting в «Твиттере».

Макс Холлоуэй победил Кэлвина Каттара на турнире UFC Fight Island единогласным судейским решением — 50:43, 50:43, 50:42.

Напомним, что ранее российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом в лёгком весе, заявил главе UFC, что может возобновить карьеру после просмотра выступлений Конора Макгрегора, Дастина Порье, Майкла Чендлера и Дэна Хукера на UFC 257, который состоится рано утром 24 января по московскому времени.