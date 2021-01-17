Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Что ты будешь делать теперь?» Уайт рассказал о разговоре Хабиба в бою с Гэтжи

«Что ты будешь делать теперь?» Уайт рассказал о разговоре Хабиба в бою с Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Island 7 рассказал подробности боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в октябре 2020 года.

«Хабиб сказал мне, что никогда не пропускал столь сильные удары, как от Гэтжи. Джастин донёс до него несколько ударов. Хабиб в бою сказал ему, что тот бьёт, как реактивный самолёт. Гэтжи ответил, что это не так, и пробил снова. Когда же Нурмагомедов перевёл его в партер, он спросил у Гэтжи: «Что ты будешь делать теперь?» Он говорил всё это во время боя. Поединок длился недолго, не знаю, когда они успели столько наговорить. Хабиб мне рассказал всё это вчера вечером», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом в лёгком весе, заявил главе UFC, что может возобновить карьеру после просмотра выступлений Конора Макгрегора, Дастина Порье, Майкла Чендлера и Дэна Хукера на UFC 257, который состоится рано утром 24 января по московскому времени.

Холлоуэй выразил готовность заменить кого-то в бою Макгрегор – Порье на UFC 257
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021