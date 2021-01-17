«Что ты будешь делать теперь?» Уайт рассказал о разговоре Хабиба в бою с Гэтжи

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Island 7 рассказал подробности боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в октябре 2020 года.

«Хабиб сказал мне, что никогда не пропускал столь сильные удары, как от Гэтжи. Джастин донёс до него несколько ударов. Хабиб в бою сказал ему, что тот бьёт, как реактивный самолёт. Гэтжи ответил, что это не так, и пробил снова. Когда же Нурмагомедов перевёл его в партер, он спросил у Гэтжи: «Что ты будешь делать теперь?» Он говорил всё это во время боя. Поединок длился недолго, не знаю, когда они успели столько наговорить. Хабиб мне рассказал всё это вчера вечером», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом в лёгком весе, заявил главе UFC, что может возобновить карьеру после просмотра выступлений Конора Макгрегора, Дастина Порье, Майкла Чендлера и Дэна Хукера на UFC 257, который состоится рано утром 24 января по московскому времени.