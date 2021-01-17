Холлоуэй намекнул, что хочет получить бой с Хабибом

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй, отвечая на вопрос, станет ли для него следующим шагом в карьере поединок с чемпионом лиги Александером Волкановски, отметил, что был бы не против встречи и с обладателем титула в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Посмотрим, что произойдёт. Посмотрим, что будет даже с Хабибом. Вы видели, он сказал, что хочет что-то супер-интересное. Возможно, я подтолкну его сейчас вернуться. У нас с ним получилась одна из лучших пресс-конференций в истории UFC, но мы так и не подрались. Возможно, если он захочет, мы заполним этот пробел», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции после турнира UFC Fight Island 7.
Напомним, 16 января в главном поединке первого турнира UFC в году Макс Холлоуэй уверенно победил Келвина Каттара.
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