Конор Макгрегор в дорогой машине прибыл в отель на «Бойцовском острове». Видео
В «Твиттере» появилось видео, в котором показано, как бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в дорогой машине прибыл в отель, который расположен на «Бойцовском острове» в столице ОАЭ городе Абу-Даби. Напомним, в ближайшие выходные Макгрегор проведёт матч-реванш с бывшим временным чемпионом UFC в лёгкой весовой категории американцем Дастином Порье.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» UFC Arabs.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Конор Макгрегор — Дастин Порье, бой которых возглавит кард турнира UFC 257, который пройдёт в ночь с 23 на 24 января мск.
Порье рассказал, почему считает Макгрегора одним из лучших бойцов в истории UFC
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