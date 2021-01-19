Хабиб Нурмагомедов: это Сен-Пьер не хочет драться со мной

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опроверг слова президента промоушена Даны Уайта о том, что Хабиб не заинтересован в поединке с Жоржем Сен-Пьером.
«Это он не хочет драться со мной. Я только что переписывался с ним в директе, а теперь нужно, чтобы я сказал что-то плохое о нём? Мне нужно поговорить с этим парнем. Жорж, пожалуйста, дай мне знать, когда ты вернёшься?» — сказал Нурмагмоедов в интервью YouTube-каналу The Schmo.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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