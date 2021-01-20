Стала известна сумма, которую с Макгрегора хотят взыскать по делу об изнасиловании

Издание New York Times опубликовало новый отчёт, в котором подробно рассказывается о серьёзных обвинениях, выдвинутых против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Выдержки из материала приводит MMA Fighting.



Макгрегор обвиняется в нападении и изнасиловании женщины в отеле Дублина 9 декабря 2018 года после того, как она отказалась от его ухаживаний.



Перед тем как якобы изнасиловать женщину, Макгрегор, как сообщается, обхватил руками шею истицы и трижды поднял.



Женщина требует компенсацию в размере от $ 1,79 до 2,13 млн за потерянный заработок, вынужденную продажу своего дома в Дублине и покупку нового, а также медицинские расходы.



«Я себя чувствовал словно в восьмиугольнике. Будто мне пришлось трижды постучать. Вот как я себя чувствовал», — приводятся в отчёте слова Макгрегора по поводу того, что женщина его укусила и ударила.



Отметим, что новость об иске появилась всего за несколько дней до поединка ирландца. Ранним утром 24 января по московскому времени Конор выступит на турнире UFC 257, где встретится с Дастином Порье.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск.