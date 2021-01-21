Хабиб Нурмагомедов: это была славная охота. Двигаемся дальше
Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежее фото, сделанное после победы Умара Нурмагомедова на турнире UFC Fight Island 8. На фото изображены тренер Хабиба Хавьер Мендес, глава промоушена Eagle FC Шамиль Завуров, Умар, Хабиб и Усман Нурмагомедов (слева направо).
«Каждый успех сопровождается с командой. Это была славная охота, двигаемся дальше», — подписал он фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, Умар Нурмагомедов удушающим приёмом победил представителя Казахстана Сергея Морозова. Для российского бойца, дебютировавшего в UFC, эта победа стала 13-й в 13 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
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