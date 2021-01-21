Госпитализированный Фёдор Емельяненко рассказал о самочувствии

Легендарный российский боец MMA Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, опубликовал пост в «Инстаграме», в котором рассказал о состоянии здоровья. Напомним, ранее сообщалось, что Емельяненко госпитализировали в Москве в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.

«Всем спасибо, кто искренне переживает за моё здоровье. Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку. Благодарен врачам и медицинскому персоналу за заботу и ваш нелёгкий труд», — написал Емельяненко в своём «инстаграме».

44-летний Фёдор Емельяненко считается одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. На его счету 46 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. Последний бой он провёл в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в первом раунде.