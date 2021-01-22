Макгрегор: Хабиба следует лишить титула

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор считает, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов должен быть лишён своего звания.
«Я уже долгое время говорю, что для меня не будет проблемой встретиться с Хабибом. Вот и всё. Но если он будет продолжать бегать, не знаю, что произойдёт. Если он будет по-прежнему убегать от реванша и от обязательств защищать пояс, то его следует лишить титула. Тогда мы с Порье должны драться за чемпионство. Но я уверен, что у него заберут пояс после нашего боя. Мне интересно, какие у него будут оправдания после моего поединка с Дастином. Как бы то ни было, предсказываю, что его лишат пояса», — приводит слова ирландца BJ Penn.
Напомним, Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут поединок ранним утром 24 января мск. Их встреча возглавит турнир UFC 257.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 257.
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