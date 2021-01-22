UFC 257: полный кард турнира с главным боем Макгрегор — Порье 2

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24 января мск на «Бойцовском острове» в городе Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В главном событии вечера сразятся Конор Макгрегор и Дастин Порье. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Дастин Порье — Конор Макгрегор

Дэн Хукер — Майкл Чендлер

Джессика Ай — Джоанна Колдервуд

Мэтт Фревола — Оттман Азайтар

Марина Родригес — Аманда Рибас.

Предварительный кард

Арман Царукян — Насрат Хакпараст

Брэд Таварес — Антонио Карлос Жуниор

Сара Макманн — Хулианна Пенья

Халил Раунтри — Марцин Прахнио

Ник Ленц — Мовсар Евлоев

Амир Альбази — Жалгас Жумагулов

Махмуд Мурадов — Эндрю Санчес.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Конор Макгрегор — Дастин Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби утром 24 января мск.