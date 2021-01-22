UFC 257: полный кард турнира с главным боем Макгрегор — Порье 2

24 января мск на «Бойцовском острове» в городе Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В главном событии вечера сразятся Конор Макгрегор и Дастин Порье. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.
Основной кард
Дастин Порье — Конор Макгрегор
Дэн Хукер — Майкл Чендлер
Джессика Ай — Джоанна Колдервуд
Мэтт Фревола — Оттман Азайтар
Марина Родригес — Аманда Рибас.
Предварительный кард
Арман Царукян — Насрат Хакпараст
Брэд Таварес — Антонио Карлос Жуниор
Сара Макманн — Хулианна Пенья
Халил Раунтри — Марцин Прахнио
Ник Ленц — Мовсар Евлоев
Амир Альбази — Жалгас Жумагулов
Махмуд Мурадов — Эндрю Санчес.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Конор Макгрегор — Дастин Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби утром 24 января мск.
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