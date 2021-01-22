Штырков рассказал, в чём Порье лучше Макгрегора

Российский боец MMA Иван Штырков, выступающий в UFC в полутяжёлом весе, поделился ожиданиями от матча-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 24 января мск. Штырков выразил надежду на победу Порье, который, по его мнению, является более разносторонним бойцом, чем Макгрегор.
«Если честно, то я больше симпатизирую Порье. Надеюсь, что он победит, несмотря на все разговоры про какую-то феноменальную форму Конора.
Мне кажется, что Порье намного разностороннее. Многие сравнивают их в боях с Хабибом, мол, Конор единственный, кто смог навязать ему бой. Но моё мнение, что Порье дал более жёсткое противостояние Хабибу. Это если сравнивать, хотя подобное сравнение мне кажется неправильным», — приводит слова Штыркова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби 24 января мск.
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