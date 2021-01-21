Минеев: Макгрегор победит Порье. Всё идёт к его реваншу с Нурмагомедовым

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев поделился ожиданиями от матча-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 24 января мск.

«Я думаю, что выиграет Конор, ведь всё идёт к тому, чтобы сделать реванш между Хабибом и Макгрегором. Конор стилистически практически по всем параметрам превосходит Джастина. У него и тайминг лучше, и работа ногами, и он хорошо себя чувствует в этой весовой категории.

Мне кажется, что сюрпризов ожидать не приходится, всё предсказуемо. Я думаю, что шансы Макгрегора на победу — 80 процентов к 20. Порье является бойцом высокого класса и может что-то придумать. Но я не вижу у него какой-то супермощи, которая может остановить ирландца», — цитирует Минеева «Р-Спорт».

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби утром 24 января мск.