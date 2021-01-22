Гаджиев: Умар впитывает стиль Хабиба. Мы наблюдаем за восхождением новой звезды

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу Умара Нурмагомедова над Сергеем Морозовым в дебютном для Умара поединке в UFC.
«Умар — это уже явление, хороший и уверенный дебют против очень опытного бойца. Что интересно, Умар является базовым тайским боксёром, регулярно демонстрирует свои навыки, при этом он ещё впитывает стиль Хабиба. Я думаю, что мы сейчас наблюдаем за восхождением новой звезды.
Морозову желаю не расстраиваться. Возможно, он проиграл будущему чемпиону UFC», — приводит слова Гаджиева ТАСС.
Бой Умара Нурмагомедова и Сергея Морозова должен был пройти в ночь с 23 на 24 января мск на турнире UFC 257, главным событием которого станет схватка Конора Макгрегора с Дастином Порье, однако поединок был перенесён на 20 января. Теперь на счету Умара 13 побед в 13 поединках в MMA, у Морозова — 17 побед и четыре поражения.
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