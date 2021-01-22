«Мы следим за этим парнем». Дана Уайт пригрозил организатору пиратских трансляций UFC

Президент UFC Дана Уайт дал понять, что намерен положить конец пиратским трансляциям турнира в 2021 году. По его словам, один из организаторов таких трансляций уже почти в руках у правоохранительных органов.

«Мы поймали одного. Мы следим за этим парнем. Всё, что ему осталось сделать, — просто включить трансляцию в субботу. Тогда-то мы его и возьмём. Не могу дождаться. Сделай это в субботу, стример. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Напомним, в предстоящие выходные лига проводит первый номерной турнир года — UFC 257. Трансляцию шоу можно лишь приобрести. Продажа PPV является одним из основных источников дохода лиги. Из-за пиратского контента UFC теряет крупные суммы.

Напомним, в главном событии шоу UFC 257 выступят Конор Макгрегор и Дастин Порье. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.