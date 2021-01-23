Рябинский не исключил перенос реванша Поветкин – Уайт из-за коронавируса в Великобритании

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский не исключил возможный очередной перенос боя-реванша Александра Поветкина и Диллиана Уайта, который запланирован на 6 марта.
«Официально решение о переносе не принято, хотя разговоры о нём ведутся в связи с ситуацией в Великобритании с коронавирусом. Также мы уже обсуждали возможность проведения этого поединка в другой стране. Пока никто не знает, как получится. Исключать возможность переноса боя Саши с Уайтом не приходится, но на данный момент я бы не сказал, что вероятность этого высока. Самая большая проблема в том, как выходить на пик формы в случае переноса сроков… Очень хотелось бы заранее знать сроки, а всё остальное не так сильно нас беспокоит», — приводит слова Рябинского «Р-спорт».
Напомним, изначально матч-реванш должен был состояться в ноябре 2020 года, но из-за болезни Поветкина поединок перенесли на 2021 год. В первом бою россиянин нокаутировал британца в пятом раунде, хотя дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.
41-летний Поветкин — действующий временный чемпион мира по версии WBC (2020 — н. в.), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011-2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020 — н. в.), WBC Silver (2014-2016), WBO International (2017-2018) и WBA Inter-Continental (2017-2018) в тяжёлом весе.
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