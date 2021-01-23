Обновлённый полный кард турнира UFC 257

В ночь с 23 на 24 января по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В его преддверии в карде произошли некоторые изменения. Поединки Оттмана Азайтара с Мэттом Фриволой и Армана Царукяна с Насратом Хакпарастом сорвались. В результате матч-мейкеры свели Фриволу с Царукяном. Азайтар и Хакпараст выбыли из шоу. Ниже представлен полный кард первого номерного турнира года.

Напомним, его главным событием станет встреча бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье.

UFC 257

Основной кард:

Конор Макгрегор — Дастин Порье

Майкл Чендлер — Дэн Хукер

Джессика Ай — Джоанна Калдервуд

Аманда Рибас — Марина Родригес

Эндрю Санчес — Махмуд Мурадов

Предварительный кард:

Мэтт Фриволоа — Арман Царукян

Брэд Тавареш — Антонио Карло Тавареш

Джулианна Пенья — Сара Макменн

Халил Роунтри — Марчин Прахно

Мовсар Евлоев — Ник Лентц

Амир Альбази — Жалгас Жумагулов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 257.