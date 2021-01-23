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Обновлённый полный кард турнира UFC 257

Обновлённый полный кард турнира UFC 257
Бокс/ММА / UFC 0
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В ночь с 23 на 24 января по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В его преддверии в карде произошли некоторые изменения. Поединки Оттмана Азайтара с Мэттом Фриволой и Армана Царукяна с Насратом Хакпарастом сорвались. В результате матч-мейкеры свели Фриволу с Царукяном. Азайтар и Хакпараст выбыли из шоу. Ниже представлен полный кард первого номерного турнира года.

Напомним, его главным событием станет встреча бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье.

UFC 257

Основной кард:

Конор МакгрегорДастин Порье
Майкл Чендлер — Дэн Хукер
Джессика Ай — Джоанна Калдервуд
Аманда Рибас — Марина Родригес
Эндрю Санчес — Махмуд Мурадов

Предварительный кард:

Мэтт Фриволоа — Арман Царукян
Брэд Тавареш — Антонио Карло Тавареш
Джулианна Пенья — Сара Макменн
Халил Роунтри — Марчин Прахно
Мовсар Евлоев — Ник Лентц
Амир Альбази — Жалгас Жумагулов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 257.

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