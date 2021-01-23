Шлеменко: Конор победит Порье нокаутом

Бывший чемпион Bellator ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился ожиданиями от встречи бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Россиянин ожидает, что Конор одержит досрочную победу.
«Мой прогноз — Конор выиграет. Будет что-то похожее на их первый бой. Мотивация у Конора выше, чем у Порье. Порье очень удобен для Конора, а Макгрегор — наоборот, потому что он левша, ногами бьёт лучше, лучше чувствует дистанцию. Конор выиграет нокаутом, скорее всего, где-нибудь во втором раунде. Но это бои, вдруг Порье нас чем-то удивит», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Бой Макгрегор — Порье пройдёт ранним утром по московскому времени 24 января и возглавит турнир UFC 257. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.
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16:54Шлеменко: Конор победит Порье нокаутом Эксклюзив
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