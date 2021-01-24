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UFC 257, Конор Макгрегор — Дастин Порье 2: прямая трансляция боя, где смотреть онлайн

Онлайн-трансляция UFC 257. Конор Макгрегор — Дастин Порье 2. Бои покажут на Рен ТВ
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 23 на 24 января по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 257. Главным событием вечера станет встреча бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье.

Напомним, в ходе турнира выступят также два россиянина. Мовсар Евлоев подерётся в промежуточном весе, его соперником станет Ник Ленц. Арман Царукян встретится с Мэттом Фриволой. Арман должен был подраться с Насратом Хакпарастом, но соперник поменялся уже в день взвешивания.

Поединок между Макгрегором и Порье начнётся примерно в 8:00 мск.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 257.

Хабиб дал прогноз на бой Макгрегор — Порье
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