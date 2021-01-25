Ветеран UFC Ник Ленц объявил о завершении карьеры после поражения от Мовсара Евлоева

36-летний американский боец UFC Ник Ленц, выступающий в полулёгкой и лёгкой весовых категориях, объявил о завершении карьеры после поражения российскому бойцу Мовсару Евлоеву раздельным решением судей на турнире UFC 257.

«Говорят, не принимайте поспешных решений после проигрыша, но это не слишком поспешно и вовсе даже не поспешно. Травма, полученная мной в прошлом году, поставила точку в моей карьере. В общей сложности я потерял около 40% зрения, но я хотел узнать, на что будет похожа ещё одна тяжелая битва другими глазами. Вчера вечером мне стало ясно, что я больше не могу соревноваться на этом уровне. Я просто не могу поймать движущуюся цель, как следовало бы, и, когда 40% моего зрения практически исчезли… Это, как минимум, вызывает хаос. Моя жизнь бойца заканчивается здесь – в лучшей организации на планете. Меня это не огорчает, этот день рано или поздно наступает для всех. Я стою с высоко поднятой головой, Бог как мой искупитель, а мои дети и жена как моё сокровище. Сражения дали эти сокровища, и в качестве платы нужно лишь немного зрения. Эту сделку бы я совершил в 100% случаев. Спасибо моим болельщикам, тренерам, моей семье и всем, кто участвовал в этом процессе. Кто знает, что будет дальше…» — гласит пост Ленца в «инстаграме».

Ленц (30-12-2, 1 NC) дебютировал в ММА ещё в 2005 году и показал рекорд 16-3-1 до того, как подписал контракт с UFC в 2009 году. Последние 12 лет Ленц был членом состава UFC, имея рекорд 14-9-1. Среди его лучших боёв — победы над Греем Мейнардом, Уиллом Бруксом и Скоттом Хольцманом. За свою карьеру в UFC он выиграл 4 различных бонуса после выступлений.