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«Коронуйте меня сейчас же!» Порье написал твит, Оливейра отреагировал

«Коронуйте меня сейчас же!» Порье написал твит, Оливейра отреагировал
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье оставил сообщение в «Твиттере», в котором призвал как можно скорее короновать его. Напомним, в минувшие выходные Порье победил Конора Макгрегора.

«Коронуйте меня сейчас же!» — написал Порье в своём «твиттере».

На твит Порье отреагировал бразилец Чарльз Оливейра, который в последнем поединке победил американца Тони Фергюсона.

«Давай сразимся за корону. Победитель получит всё и станет королём лёгкого дивизиона», — предложил Оливейра в своём «твиттере».

Напомним, Порье победил Макгрегора нокаутом во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 января мск. Это был матч-реванш Дастина с Конором. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде.

На счету 32-летнего Порье 33 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел 6 поражений. У 31-летнего Оливейры 30 побед и 8 поражений.

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