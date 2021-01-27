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Кормье предположил, при каком условии Нурмагомедов возобновит карьеру в UFC

Кормье предположил, при каком условии Нурмагомедов возобновит карьеру в UFC
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, в каком случае, по его мнению, обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру.

«Если Ислам Махачев станет чемпионом и найдётся человек, который побьёт его, а потом станет вызывать Хабиба, это может вернуть его. Потому что Ислам — его брат, а Хабиб – преданный человек», — рассказал Кормье в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Напомним, Ислам Махачев входит в команду Хабиба.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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