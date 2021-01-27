Оливейра: Нурмагомедов не может сказать, что он лучше меня

Бразильский боец MMA Чарльз Оливейра, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, поделился мнением об обладателе пояса в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове, на счету которого 29 побед в 29 боях.
«Надо уважать этого парня: 29 побед подряд, он никогда не проигрывал. Он доминировал над всеми, с кем сражался, он победил парней с громкими именами. Но он не дрался со мной, поэтому не может сказать, что он лучше всех в дивизионе. Он может сказать, что лучше Дастина Порье и Конора Макгрегора, но не может сказать, что он лучше меня.
Когда я одержу победу над Порье и стану чемпионом, это определённо может побудить Хабиба вернуться. Но я не думаю, что он вернётся. Хабиб дал обещание на могиле отца, так что давайте сосредоточимся на том, что должно произойти, а именно на поединке за титул в лёгком весе между мной и Порье», — приводит слова Оливейры MMAFighting.
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