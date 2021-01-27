Сехудо дал совет Макгрегору

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо дал совет ирландцу Конору Макгрегору, который проиграл Дастину Порье в минувшие выходные.
«Конор, нельзя просто прессинговать соперника в стойке каратиста. Я отказался от этого.
Даниэль Кормье говорил, что у меня лучшая стойка каратиста в ММА. Но это немного опасно. Поэтому я сказал бы Макгрегору: парень, продолжай работать в той же стойке, просто стань лучше на дистанции», — приводит слова Сехудо BJPenn.com.
Напомним, Макгрегор потерпел поражение нокаутом во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби ранним утром 24 января мск. Это был матч-реванш Конора с Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде.
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