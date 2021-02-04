Сехудо отреагировал на слова Макгрегора о бое с Порье
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо прокомментировал пост бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора, в котором тот подробно объяснил, почему проиграл Дастину Порье. Напомним, Макгрегор проиграл Порье нокаутом во втором раунде.
«Я рад, что ты прислушался к моему совету. Конор, всё сводится к пониманию дистанции. Стойка каратиста нужна для дистанционного боя с тяжёлыми боксёрскими ударами. В следующий раз я выставлю тебе счёт!» — написал Сехудо в своём «твиттере».
На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. У его ровесника Макгрегора 22 победы и пять поражений.
Порье намекнул на третий бой с Макгрегором
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