Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тони Фергюсон: я возвращаюсь. Эти кретины получат своё

Тони Фергюсон: я возвращаюсь. Эти кретины получат своё
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал новый пост в своём «инстаграме». Спортсмен дал понять, что готов к новым сражениям.

«Я возвращаюсь. Вешу в районе 180 фунтов, бензобак полон. Помимо тактики провели работу над всеми аспектами. За последний месяц сделали больше, чем за первую половину прошлого года. Вложения себя оправдывают. Эти кретины получат своё», — написал он.

Фото: https://www.instagram.com/tonyfergusonxt/?hl=ru

В 2020 году Фергюсон провёл два поединка, потерпев в них два поражения. В мае американец проиграл соотечественнику Джастину Гэтжи, который победил техническим нокаутом в пятом раунде, а в декабре уступил бразильцу Чарльзу Оливейре, который победил единогласным решением судей. Всего на его счету 25 побед и 5 поражений в 30 боях в MMA.

Сехудо отреагировал на слова Макгрегора о бое с Порье
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021