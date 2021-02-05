Тони Фергюсон: я возвращаюсь. Эти кретины получат своё

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал новый пост в своём «инстаграме». Спортсмен дал понять, что готов к новым сражениям.

«Я возвращаюсь. Вешу в районе 180 фунтов, бензобак полон. Помимо тактики провели работу над всеми аспектами. За последний месяц сделали больше, чем за первую половину прошлого года. Вложения себя оправдывают. Эти кретины получат своё», — написал он.

Фото: https://www.instagram.com/tonyfergusonxt/?hl=ru

В 2020 году Фергюсон провёл два поединка, потерпев в них два поражения. В мае американец проиграл соотечественнику Джастину Гэтжи, который победил техническим нокаутом в пятом раунде, а в декабре уступил бразильцу Чарльзу Оливейре, который победил единогласным решением судей. Всего на его счету 25 побед и 5 поражений в 30 боях в MMA.