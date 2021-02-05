Волков признался, что в апокалипсис не стал бы спасать ни Льюиса, ни Блэйдса

Российский тяжеловес Александр Волков, выступающий в UFC, сказал, что при наличии одного спасительного места в машине во время апокалипсиса он не стал бы помогать ни Кёртису Блэйдсу, ни Деррику Льюису.
«Мне кажется, спасать кого-то одного было бы неправильно. Один точно пропал бы. Поэтому никого не стоит спасать, приберегу место для Алистара Оверима», — сказал Волков в интервью, размещённом на YouTube-канале UFC Russia.
Напомним, Волков уже бился с Дерриком Льюисом и Кёртисом Блэйдсом. Первому он уступил досрочно, а второму летом 2020 года проиграл решением судей. В ночь на 7 февраля по московскому времени Александр выступит на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В главном бою вечера он померится силами с Алистаром Оверимом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 18.
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