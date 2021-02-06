Полный кард турнира UFC Fight Night 184 — Волков — Оверим, Валиев — Дэй

В ночь с 6 на 7 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 184. В его главном событии встретятся тяжеловесы Александр Волков и экс-претендент на титул Алистар Оверим. В ходе шоу также выступит Тимур Валиев, ему предстоит схватка с Мартином Дэем. Ниже представлен полный кард турнира.

UFC Fight Night 184. Полный кард турнира.

Основной кард

Алистар Оверим — Александр Волков

Кори Сандхеген — Фрэнки Эдгар

Майкл Джонсон — Клэй Гуида

Алешандре Пантожа — Манель Капе

Коди Стэманн — Аскар Аскар

Карлос Диего Феррейра — Бенейл Дариуш

Предварительный кард

Майк Родригес — Данило Маркес

Девонте Смит — Джастин Джейнс

Кароль Роса — Джоселин Эдвардс

Моли Маккенн — Лара Прокопио

Сон Ву Чу — Юссуф Залал

Тимур Валиев — Мартин Дэй

Оди Озборн — Джером Ривера.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC Fight Night 184.