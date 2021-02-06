Полный кард турнира UFC Fight Night 184 — Волков — Оверим, Валиев — Дэй

В ночь с 6 на 7 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 184. В его главном событии встретятся тяжеловесы Александр Волков и экс-претендент на титул Алистар Оверим. В ходе шоу также выступит Тимур Валиев, ему предстоит схватка с Мартином Дэем. Ниже представлен полный кард турнира.
UFC Fight Night 184. Полный кард турнира.
Основной кард
Алистар Оверим — Александр Волков
Кори Сандхеген — Фрэнки Эдгар
Майкл Джонсон — Клэй Гуида
Алешандре Пантожа — Манель Капе
Коди Стэманн — Аскар Аскар
Карлос Диего Феррейра — Бенейл Дариуш
Предварительный кард
Майк Родригес — Данило Маркес
Девонте Смит — Джастин Джейнс
Кароль Роса — Джоселин Эдвардс
Моли Маккенн — Лара Прокопио
Сон Ву Чу — Юссуф Залал
Тимур Валиев — Мартин Дэй
Оди Озборн — Джером Ривера.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC Fight Night 184.
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