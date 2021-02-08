Харитонов: Оверим выглядел очень плохо в бою с Волковым. Был увесистый живот

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, выступающий в MMA-промоушене Bellator, прокомментировал победу россиянина Александра Волкова над Алистаром Оверимом на турнире UFC Вегас 18 в минувшие выходные.

«Волков не оставил никаких шансов Овериму. Оверим выглядел очень плохо, был увесистый живот. Саша тактически правильно и грамотно провёл бой, ничего не позволив сопернику. Волков на 200 процентов заслужил титульный бой в UFC», — цитирует Харитонова ТАСС.

Напомним, бой в тяжёлом весе с участием 32-летнего Александра Волкова и 40-летнего представителя Нидерландов Алистара Оверима закончился победой россиянина, который нокаутировал соперника на третьей минуте второго раунда. На счету Волкова 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед, 19 поражений, один бой признали несостоявшимся.