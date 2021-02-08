Тренер Волкова объяснил, за счёт чего тот победил Оверима

Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, рассказал, за счёт чего россиянин одержал победу над Алистаром Оверимом. По словам Кияшко, Волков сделал всё правильно с точки зрения тактики.

«Мы понимали, что Оверим чувствует удары, что его шатает. Тактически Саша всё сделал, как мы и планировали.

Алистар был опасен, мы же пропустили удар в первом раунде. Саша мне сказал, что почувствовал, что Оверима уже пошатывает. Оверим действительно ничего не показал.

Я уверен, что сейчас критики будут писать, будто Оверим не тот. Он по-прежнему опасен, и я говорил, что нужно быть внимательным до самого конца. Думаю, что он был готов на все сто процентов», — приводит слова Кияшко ТАСС.

Напомним, бой в тяжёлом весе с участием 32-летнего Александра Волкова и 40-летнего представителя Нидерландов Алистара Оверима закончился победой россиянина, который нокаутировал соперника на третьей минуте второго раунда. На счету Волкова 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед, 19 поражений, один бой признали несостоявшимся.